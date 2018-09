Polizei Bochum / Tatverdächtiger, alkoholisierter Bochumer ...

Tatverdächtiger, alkoholisierter Bochumer (47) nach Körperverletzung gestellt

Bochum - Im Rahmen einer Auseinandersetzung an der Bochumer Kortumstraße 16 wurde ein 47-jähriger, polizeibekannter Bochumer im Eingangsbereich des dortigen Kinos festgenommen.

Dem mit 2,4 Promille alkoholisierten, aggressiven Schläger mussten Handfesseln angelegt werden. Er wurde festgenommen und zur Polizeiwache am Bergbaumuseum gebracht.

Der Mann hatte sich am 14. September, gegen 17 Uhr, einem in Bochum geborenen 55-jährigen unvermittelt genähert. Diesen schlug er mehrfach mit einer Glasflasche gegen den Kopf und rannte zunächst davon - bis in den Eingangsbereich des Kinos. Gleich mehrere Zeugen konnten den 47-Jährigen einwandfrei identifizieren.

Die Verletzungen seines Opfers wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt. Nach der Zuführung in ein örtliches Krankenhaus konnte von einer stationären Aufnahme Abstand genommen werden.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum / Pressestelle Thomas Kaster Telefon: 0234 909 1025 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/