Polizei Bochum / Unbekannter Radfahrer entreißt Seniorin Tasche ...

Unbekannter Radfahrer entreißt Seniorin Tasche - Zeugen gesucht!

Herne - Die Polizei sucht aktuell Zeugen nach einem Raubdelikt in Wanne-Eickel vom gestrigen Montag, 17. September.

Um 12.15 Uhr war eine 66-Jährige Frau aus Wanne-Eickel mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Märkischen Straße unterwegs. Ein noch unbekannter Täter fuhr mit einem silbernen Fahrrad von hinten an der Frau vorbei und entriss ihr ihren Jutebeutel aus der Hand. Der Radfahrer trug einen roten Kapuzenpullover und fuhr in die Märkische Straße in Richtung Hauptstraße davon. In die Hauptstraße bog er nach links Richtung Innenstadt ein. Eine nähere Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) fragt nun: Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zu der Tat geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

