Polizei Bochum / Unfall im Kreisverkehr: Rollerfahrerin ...

Unfall im Kreisverkehr: Rollerfahrerin (16) wird verletzt

Herne - Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Baukau ist eine 16-jährige Motorrollerfahrerin verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 19. März, in dem Kreisverkehr am Herner Bahnhof. Gegen 8 Uhr fuhr die junge Hernerin mit ihrem Roller durch den Kreisel in Richtung Bahnhofsvorplatz, als eine 47-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Herne, einscherte.

Es kam zum Zusammenstoß: Die 16-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Insgesamt ist ein Sachschaden von geschätzt 1.300 Euro entstanden.

