Polizei Bochum / Verkehrsbeeinträchtigung durch mutwillig ...

Verkehrsbeeinträchtigung durch mutwillig beschädigte Verteilerkästen

Herne - Am vergangenen Freitag, gegen 20.40 Uhr, kam es in Herne im Bereich der Dorstener Straße / Recklinghäuser Straße zu massiven Beschädigung eines Verteilerkastens für Ampelanlagen. Unbekannte Kriminelle beschädigten die installierten Kästen durch Pyrotechnik derart, dass es in diesem gesamten Bereich zu einem Komplettausfall der Ampeln kam. Aufgrund der entstandenen Beschädigungen ist davon auszugehen, dass die Ampelanlage erst im Laufe der kommenden Woche wieder ordnungsgemäß funktionieren wird. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bochumer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

