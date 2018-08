Polizei Bochum / Verkehrsunfallflucht in Herne - Zeugen gesucht!

Verkehrsunfallflucht in Herne - Zeugen gesucht!

Herne - Noch führten die Ermittlungen nicht zur Klärung einer Verkehrsunfallflucht:

Die Polizei Herne sucht nun Zeugen eines Verkehrsunfalls an der Altenöfener Straße 129 in Herne. Bereits am 24. August, gegen 16 Uhr, wurde ein hier abgestelltes Auto massiv am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 0234 909-5206.

