Polizei Bochum / Von Wohnmobil erfasst: Hernerin kommt mit ...

Von Wohnmobil erfasst: Hernerin (18) kommt mit dem Schrecken davon

Herne - Zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einer Fußgängerin (18) ist es am Montagnachmittag, 18. März, in Herne-Sodingen gekommen. Die junge Hernerin erlitt leichte Verletzungen, kam aber letztendlich mit dem Schrecken davon.

Gegen 14.30 Uhr stieg die 18-Jährige aus dem Bus und überquerte die Mont-Cenis-Straße in Höhe der Hausnummer 262 in Richtung Kantstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wohnmobil, das gerade auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Grüner Weg unterwegs war.

Die junge Frau stürzte auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

