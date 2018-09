Polizei Bochum / Wer hat etwas gesehen? Einbruch in Bochumer ...

Wer hat etwas gesehen? Einbruch in Bochumer Bürogebäude

Bochum - In der Zeit von Dienstag, 25. September (21 Uhr), und Mittwoch, 26. September (6 Uhr), wurde in ein Bürogebäude an der Ferdinandstraße 13 eingebrochen. Die Täter brachen die Tür zum Gebäude sowie die Eingangstür einer Firma auf. Die Büroräume wurden durchsucht. Zur möglichen Beute können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Das zuständige Regionalkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Tanja Pfeffer Telefon: 0234 909-1027 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/