Polizei Bochum / Wie wird man Kommissar? Infos zum Polizeiberuf ...

Wie wird man Kommissar? Infos zum Polizeiberuf aus erster Hand auf der Berufsinformationsmesse in der Bochumer Jahrhunderthalle

Bochum - Was erwartet mich in den ersten Jahren bei der Polizei? Wie läuft das duale Studium ab? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Welche Möglichkeiten habe ich? Diese und weitere Fragen beantworten unsere Einstellungsberater am Freitag und Samstag (4./5. Mai) auf der Berufsinformationsmesse Ruhr (BIM) in der Jahrhunderthalle Bochum. Der Eintritt ist frei.

PHK Reiner Frank und PHK Thomas Kaster freuen sich am Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Samstag von 10 bis 16.30 Uhr auf möglichst viele Interessenten. Zusammen mit Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung geben sie einen Einblick in den interessanten und abwechslungsreichen Polizeiberuf und erläutern die Details zum dualen Studium bei der Polizei NRW. Mit dabei haben sie neben hilfreichem Infomaterial und dem ein oder anderen Tipp natürlich auch "Irmchen", das kleinste Polizeiauto im Revier.

Sie finden den Stand des Polizeipräsidiums Bochum unter der Nummer 3.03 ganz in der Nähe des Berufsparcours. Der Freitag selbst ist Schulklassen vorbehalten, am Samstag steht die Messe allen Interessierten offen.

Die beiden Einstellungsberater sind natürlich auch nach der Messe für Sie da. Unter den Rufnummern 0234-909 1025 (PHK Thomas Kaster) und -1026 (PHK Reiner Frank) können Sie noch offene Fragen klären oder auch einen Beratungstermin vereinbaren. Infos zur Ausbildung bei der Polizei NRW finden Sie auch unter www.genau-mein-fall.de.

Ab Juni 2018 startet das aktuelle Bewerbungsverfahren für einen Ausbildungsstart im September 2019.

