Polizei Bochum / Witten-Annen / Einbruch in Reihenhaus - Bargeld ...

Witten-Annen / Einbruch in Reihenhaus - Bargeld weg!

Witten - Ein Reihenhaus an der Straße "Am Schichtmeister" in Witten-Annen war am gestrigen 21. März das Ziel von noch unbekannten Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 17.50 und 20.10 Uhr begaben sich die Kriminellen zunächst auf die Rückseite des Hauses. Hier hebelten sie die Terrassentür auf, durchsuchten sie Zimmer und entwendeten Bargeld.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

