Polizei Bochum / Wittener Kradfahrer nach Überholmanöver ...

Wittener Kradfahrer (38) nach Überholmanöver schwer verletzt

Witten - Nach einem Überholmanöver wurde am 17.08., gegen 22.20 Uhr, ein Wittener Zweiradfahrer schwer verletzt. Ein 19-jähriger Wittener fuhr mit seinem Pkw auf der Sprockhöveler Straße in Richtung Crengeldanz. In Höhe der Einmündung zum Krönerpfade wollte er nach links auf diesen abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger Wittener mit seinem Krad in die gleiche Richtung. Während des Abbiegevorgangs des 19-Jährigen überholte der Motorradfahrer dessen Fahrzeug. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Mann kam mit seinem Zweirad zu Fall. Er wurde durch einen Rettungswagen schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

