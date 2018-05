Polizei Bochum / Wohnungseinbruch in Gerthe - Wer kann Angaben ...

Wohnungseinbruch in Gerthe - Wer kann Angaben zu einem verdächtigen Mann machen?

Bochum - Am gestrigen Vormittag (15. Mai), nur innerhalb von 45 Minuten, sind Unbekannte an der Lothringer Straße in Bochum-Gerthe eingebrochen.

Kriminelle verschafften sich, zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr, in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses Zugang in eine Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine Kamera erbeutet worden.

Vor dem Haus sowie im Treppenhaus hielt sich eine verdächtige Person auf. Der Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild, ist zwischen 40 und 45 Jahre alt, hat eine normale Figur, ist unter 175 cm groß, mit Glatze und trug eine helle Jeans.

Die Polizei fragt: Wer hat den Verdächtigen gesehen?

Hinweise nimmt das Bochumer Einbruchskommissariat 13 unter der Rufnummer 0234/909-4135 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

