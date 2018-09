Polizei Bochum / Wohnwagen und Auto brennen auf Hinterhof - ...

Wohnwagen und Auto brennen auf Hinterhof - Tatverdächtiger (19) festgenommen!

Bochum / Wattenscheid - In der Nacht auf den heutigen 4. September ist es auf einem Hinterhof an der Fritz-Reuter-Straße 46 in Bochum-Westenfeld zu einem Brand gekommen.

Gegen 23.30 brannten ein dort abgestellter Wohnanhänger sowie ein Auto. Durch das Feuer wurden zudem ein weiterer Anhänger sowie ein Vordach beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

In unmittelbarer Tatortnähe nahmen Polizisten einen dringend tatverdächtigen Mann (19), ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig fest.

Da der Verdächtige alkoholisiert war und möglicherweise unter Betäubungsmittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung dauern im Bochumer Kriminalkommissariat 11 derzeit an.

