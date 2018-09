Polizei Bochum / Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht - Zwei ...

Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht - Zwei Männer gesehen!

Bochum - Zwei bislang unbekannte Männer sind am Dienstag, 18. September, um 00.45 Uhr, in ein Kiosk an der Universitätsstraße 12 in Bochum-Ehrenfeld eingebrochen. Ein Zeuge hat den Einbruch beobachtet und der Polizei gemeldet.

Die Männer flüchteten mit einer Kiste Bier und diversen Tabakwaren in Richtung Hauptbahnhof. Unterwegs ließen sie die Kiste Bier zurück. Die Männer werden folgendermaßen beschrieben:

Einer der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Der zweite Täter war mit einem blau-weißem Shirt bekleidet und hat blonde Haare.

Das zuständige Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen des Einbruchs. Wer hat in der heutigen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den beiden Männern machen? Hinweise melden Sie bitte an 0234 909-8105 (außerhalb der Geschäftszeiten an -4441).

