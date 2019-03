Polizei Bochum / Zwei Raubdelikte in Herne - Zeugen gesucht!

Zwei Raubdelikte in Herne - Zeugen gesucht!

Herne - Am 29. und 31. März kam es am Herner Bahnhofsplatz sowie in Wanne-Eickel zu zwei Raubdelikten.

Im ersten Fall wurde einer 23-jährigen Gladbeckerin um 15.30 das Handy geraubt. Sie befand sich am 29. März am Herner Bahnhof und hielt ihr Mobiltelefon in der Hand. Plötzlich erhielt sie, an der Gleisunterführung, hinterrücks einen Stoß. Dabei fiel ihr Handy zu Boden. Drei Kriminelle kamen von hinten, nahmen das Mobiltelefon auf und rannten davon. Alle sind ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß und dunkelhaarig. Einer der Kriminellen hatte lockige Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Camouflage-Hose. Ein weiterer Täter war mit einem schwarzen Pulli und einer blauen Jeans bekleidet. Der dritte Räuber trug ein kariertes Hemd und ebenfalls eine blaue Jeans.

Eine Gruppe von vier Männern zeichnet sich für das zweite Raubdelikt verantwortlich. Ein 34-jähriger Mann aus Wanne-Eickel befuhr gegen Mitternacht, am heutigen 31. März, mit seinem Fahrrad die Königstraße. An der Einmündung Heisterkamp winkte einer der Unbekannten dem 34-Jährigen zu, so dass dieser anhielt. Im Laufe des Gesprächs wurde der Mann körperlich angegangen und fiel zu Boden. Die Kriminellen entwendeten sein Fahrrad, sowie eine schwarze Tasche, in der sich eine DVD und das Handy des Wanne-Eickelers befanden. Drei südländisch wirkende, große Männer trugen enge Jeanshosen, der vierte Kriminelle soll augenscheinlich Deutscher sein. Alle flohen in unbekannte Richtung. Das Fahrrad des 34-Jährigen wurde wenig später in der Nähe gefunden. An ihm hing nur noch die Tasche - DVD und Handy sind die endgültige Tat-Beute. Eine Fahndung im Nahbereich führte noch nicht zum Ergreifen der Unbekannten.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

