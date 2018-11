Polizei Bonn / 50. Bonner Weihnachtsmarkt - Mobile Wache und ...

50. Bonner Weihnachtsmarkt - Mobile Wache und Fußstreifen sorgen für Sicherheit

Bonn - Auch zur Jubiläumsausgabe des Bonner Weihnachtsmarkts vom 23. November bis zum 23.Dezember 2018 in der Innenstadt sorgt die Bonner Polizei mit uniformierten und zivilen Streifen für Sicherheit. An allen Markttagen wird auch das Polizei-Mobil seinen traditionellen Standplatz in Höhe des Hauptportals des Bonner Münsters einnehmen. Von der "Wache Weihnachtsmarkt" aus werden die Fußstreifen koordiniert und dort sind die Polizeibeamten jederzeit ansprechbar. Ratsuchende können sich auch wieder an die Anlaufstelle des Stadtordnungsdienstes in der Vivatsgasse wenden.

Die Beamten werden deutlich sichtbar in der Innenstadt unterwegs sein und dabei ein besonderes Augenmerk auf potentielle Trick- und Taschendiebe haben, die sich erfahrungsgemäß unter die Menschen mischen. In den engen Gassen, vor den Ständen, an Kassenautomaten, Bushaltestellen und Rolltreppen haben die Diebe oftmals leichtes Spiel. Damit sie erst gar nicht in die Taschen der Menschen greifen können, sprechen die Polizisten Verdächtige frühzeitig an, kontrollieren sie und erteilen bei konkreter Verdachtslage auch Platzverweise. Gegen 53 Personen, die der Polizei größtenteils wegen der Begehung von Taschendiebstählen bekannt waren, wurden im letzten Jahr Platzverweise ausgesprochen. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten rund um den Weihnachtsmarkt 2017 etwa 170 Personen. Drei Personen, gegen die Haftbefehle vorlagen, wurden festgenommen. Neben 33 Fundsachen und zwölf vermissten Kindern, wurden rund 250 Hilfeersuchen der Besucher des Weihnachtsmarktes bearbeitet. Die konsequente Vorgehensweise zahlt sich aus: Registrierte die Polizei im Jahr 2015 noch 74 Taschendiebstähle, konnte die Zahl im Jahr 2016 (40) nahezu halbiert werden. Im letzten Jahr waren es dann nur noch 24 Taten. Die Polizei Bonn setzt neben der Polizeipräsenz, den Kontrollen und den Platzverweisen natürlich auch auf Prävention. So kommen in diesem Jahr wieder die "Alarm-Glöckchen" zum Einsatz. Mit der Verteilung der Glöckchen und der gezielten Ansprache der Weihnachtsmarktbesucher sollen die Bürgerinnen und Bürger vor dem allzu sorglosen Umgang mit ihren Wertsachen sensibilisiert werden. Dazu spielen die Stadtwerke Bonn in ihren Bussen und Bahnen auch in diesem Jahr wieder Warnhinweise ab.

Machen Sie den Dieben das Handwerk schwer! Die Bonner Polizei rät:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

- Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. In Restaurants oder Cafés Taschen nicht an die Stuhllehne hängen, sondern auf Ihren Schoss stellen oder auf den Boden, fixiert zwischen Ihren Füßen. Legen Sie ihr Mobiltelefon nicht offen auf den Tisch, sondern behalten Sie es in einer verschlossenen Tasche.

Weitere Informationen zur Wache Weihnachtsmarkt und wirksamen Möglichkeiten zum Schutz vor Taschendieben finden Sie unter: bonn.polizei.nrw.

