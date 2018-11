Polizei Bonn / 53343 Wachtberg Villip, L 158/ Buschweg: ...

53343 Wachtberg Villip, L 158/ Buschweg: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr

Bonn - Am Sonntag, 25.11.1028, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer die L 158 aus Richtung Pech kommend in Fahrtrichtung Meckenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Ortslage Villip auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden Fahrzeug eines 55-jährigen PKW-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wird der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und dessen drei Mitfahrer werden ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der L 158 umgeleitet werden.

