Polizei Bonn / 63-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in ...

63-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Dransdorf schwer verletzt

Bonn - Schwer verletzt wurde ein 63-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (11.09.2018) auf der Justus-von-Liebig-Straße in Dransdorf: Ein 42-jähriger befuhr gegen 15:42 Uhr mit seinem Pkw die Justus-von-Liebig-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Er beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 22 nach links in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Dabei übersah er den in Richtung Dransdorf fahrenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 63-jährige Mann kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

