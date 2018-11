Polizei Bonn / Aggressiver Ladendieb drohte mit Sektflasche / ...

Aggressiver Ladendieb drohte mit Sektflasche / 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn - Die Bonner Polizei hat am Mittwochmittag in Bonn-Tannenbusch einen 31-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er hatte gegen 12.10 Uhr versucht, mehrere Packungen Kaffee aus dem Ladenlokal einer Drogerie zu stehlen. Als er von einem Angestellten angesprochen wurde, zeigte er sich überaus aggressiv. Er ließ die Tasche mit dem Diebesgut zwar fallen, griff sich dann aber eine Sektflasche aus einem Regal und schlug damit nach dem Angestellten und weiteren Kunden. Gemeinsam konnten sie den Mann bis zum Eintreffen einer alarmierten Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache festgehalten. Die Beamten nahmen den Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeipräsidium. Dort übernahmen Beamte des Kriminalkommissariats 36 die weiteren Ermittlungen gegen den 31-Jährigen. Da er bereits zuvor wegen der Begehung gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn Haftbefehl gegen den Festgenommenen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw