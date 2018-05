Polizei Bonn / Alfter-Witterschlick: Radfahrer schwer verletzt

Alfter-Witterschlick: Radfahrer schwer verletzt

Bonn - Am Donnerstag, 10.05.2018, kam es in Alfter-Witterschlick zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Gegen 18:50 Uhr fuhr ein 50-jähriger Radfahrer über die B56 aus Buschhoven kommend und kreuzte die Einmündung Raiffeisenstraße, als er nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. An der dortigen Ampelanlage wartete zu diesem Zeitpunkt ein PKW, um auf die B56 aufzufahren. Die Insassen des Autos, ein Ehepaar mit Sohn, kümmerten sich sofort um den Schwerverletzten und riefen den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Da sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Radfahrers ergaben, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw