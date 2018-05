Polizei Bonn / Bad Godesberg: Einbrecher erbeuten Schmuck und ...

Bad Godesberg: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Am Samstag, 05.05.2018, brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung im Gotenweg im Bad Godesberger Stadtteil Plittersdorf ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Im Tatzeitraum zwischen 9:30 Uhr am Samstag bis 0:30 Uhr am Sonntag gelangten die Täter durch Einschlagen des rückseitig gelegenen Küchenfensters in die Hochparterrewohnung, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat zum genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

