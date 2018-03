Polizei Bonn / Bad Godesberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer ...

Bad Godesberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas beobachtet ?

Bonn - In dem Zeitraum zwischen dem 19.03.2018, gegen 12:00 Uhr, und dem 21.03.2018, gegen 11:30 Uhr, suchten bislang unbekannte Personen das rückwärtige Grundstück eines Einfamilienhauses auf der Lohrbergstraße in Bad Godesberg auf. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang in die Räume, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Einbrecher mehrere Fernsehgeräte und Receiver - sie flüchteten schließlich unerkannt vom Tatort. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

