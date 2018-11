Polizei Bonn / Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen ...

Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei im Zeitraum vom 19. bis 23.11.2018

Bonn - Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1! - Hier die Geschwindigkeitskontrollstellen für die 47. Kalenderwoche:

Montag, 19.11.2018: in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße in Brenig auf der Straße Hohlenberg, in Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße und in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Straße;

Dienstag, 20.11.2018: in Berkum auf der Fraunhoferstraße und der L 123, in Bellinghausen auf der L 268 und in Oberpleis ebenfalls auf der L 268;

Mittwoch, 21.11.2018: in Duisdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Meckenheim auf der Gerhard-Boeden-Straße, in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße und in Bonn auf der Adenauerallee;

Donnerstag, 22.11.2018: in Ludendorf auf der Rathausstraße, in Beuel auf der Oberkasseler Straße, in Bad Godesberg auf der Waldstraße und in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße;

Freitag, 23.11.2018: in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in Pützchen auf der Pützchens Chaussee und in Friesdorf auf der Ürziger Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.

