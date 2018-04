Polizei Bonn / Bekanntgabe Geschwindigkeitsmessstellen der ...

Bekanntgabe Geschwindigkeitsmessstellen der Bonner Polizei vom 30.04. - 04.05.2018

Bonn - Montag, 30.04.2018: in Niederbachem auf der L 123, in Königswinter-Bellinghausen auf der L 268, in Bonn-Impekoven auf der B 56 und in Bonn-Plittersdorf auf der Godesberger Allee;

Mittwoch, 02.05.2018: in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße, in Bad Honnef auf der Alexander-v.-Humboldt-Straße und der Rhöndorfer Straße und in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße;

Donnerstag, 03.05.2018: in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße, in Alfter-Impekoven auf der B 56, in Bonn auf der Siemensstraße und in Bad Godesberg-Mehlem auf der Mainzer Straße;

Freitag, 04.05.2018: in Bornheim auf der L 281/Höhe Maarpfad, in Bonn auf der Hauptstraße, in Meckenheim auf der L 261/Höhe Sängerhof und in Bad Honnef-Rottbitze auf der L 247.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.

