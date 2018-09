Polizei Bonn / Beuel: 65-jähriger nach Besuch auf Pützchens ...

Beuel: 65-jähriger nach Besuch auf Pützchens Markt bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn - Schwer verletzt wurde in der Nacht von Sonntag (09.09.2018) auf Montag (10.09.2018) ein 65-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Pützchens Chaussee: Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der unter Alkoholeinfluss stehende Mann nach dem Besuch auf Pützchens Markt gegen 01:35 Uhr unvermittelt die Fahrbahn betreten, so dass ein heranfahrendes Taxi nicht mehr ausweichen konnte und frontal mit dem Mann kollidierte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.

