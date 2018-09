Polizei Bonn / Bonn-Auerberg: Zwei Schwerverletzte - ...

Bonn-Auerberg: Zwei Schwerverletzte - Motorrollerfahrerin stieß mit Radlerin zusammen - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinwirkung

Bonn - In den späten Nachmittagsstunden des 03.09.2018 ereignete sich in Bonn-Auerberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Gegen 17:00 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem Motorroller auf der Kölnstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Kopenhagener Straße fuhr sie nach den bisherigen Ermittlungen trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage in den Einmündungsbereich ein und stieß hier mit einer 35-jährigen Radfahrerin zusammen, die gerade die mit ihrem Rad die Kölnstraße überqueren wollte. Die beiden Frauen zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden nach erfolgter Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der 41-jährigen Rollerfahrerin ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholeinwirkung. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen prüft das zuständige Verkehrskommissariat auch, ob die 41-Jährige im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

