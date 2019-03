Polizei Bonn / Bonn-Bad Godesberg: Erneute Präsenz- und ...

Bonn-Bad Godesberg: Erneute Präsenz- und Interventionsmaßnahmen

Bonn - Die Bonner Polizei war am Samstagabend (23.03.2019) erneut im Rahmen des Präsenz- und Interventionskonzeptes in Bad Godesberg unterwegs und überprüfte die bekannten Treffpunkte Jugendlicher in den Parkanlagen und auf Schulhöfen.

Zu Beginn des gemeinsam mit dem Stadtordnungsdienst durchgeführten Einsatzes kontrollierten die Beamten mehrere Personen im Kur- und Redoutenpark. Im Panoramapark wurde eine Gruppe von 18 Jugendlichen kontrolliert, die die Lautstärke ihrer mobilen Lautsprecher anpassen musste. Danach wurde in der Rheinaue eine ausufernde Feier festgestellt. Nachdem die Feierstätte von der Gruppe aufgeräumt und ein Feuer gelöscht worden war, wurden zwölf Platzverweise ausgesprochen.

Nach einer erneuten Kontrolle im Panoramapark zeigten die Einsatzkräfte im Bereich Moltkestraße Präsenz, wobei es zu diversen Bürgergesprächen kam. Gegen 00:50 Uhr wurde ein verdächtiges Fahrzeug in der Schwertberger Straße festgestellt, dass wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Audi A6 wurde entstempelt und dem 28-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und den 22-jährigen Fahrzeughalter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt kontrollierten die Beamten im Laufe des Einsatzes 107 Personen sowie 19 Fahrzeuge.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw