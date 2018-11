Polizei Bonn / Bonn-Beuel: Einbrecher steigen über gekipptes ...

Bonn-Beuel: Einbrecher steigen über gekipptes Fenster ein und entwenden Schmuck und eine Flasche Rotwein

Bonn - Über ein gekipptes Fenster stiegen Unbekannte am Montag (12.11.2018) in der Zeit von18:05 Uhr bis 19:05 Uhr in eine Erdgeschosswohnung auf der Von-Sandt-Straße in Beuel ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten der Wohnräume nach geeignetem Diebesgut, erbeuteten unter anderem Schmuck und eine Flasche Rotwein und flüchteten anschließend vom Ort des Geschehens.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu dem Tageswohnungseinbruch aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.

Die Bonner Polizei warnt: Schließen sie immer alle Fenster und Türen, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster! Sie sind für Einbrecher kein Hindernis sondern ein "leichtes Spiel"! Lassen Sie daher ein auf Kipp stehendes Fenster nicht unbeobachtet.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -