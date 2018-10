Polizei Bonn / Bonn-Castell: 43-Jähriger nach ...

Bonn-Castell: 43-Jähriger nach Körperverletzungsdelikt vorläufig festgenommen

Bonn - Kurz nach Mitternacht kam es am 24.10.2018 in Bonn Castell auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der eine Person eine Schnittverletzung erlitt: Gegen 00:10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine Auseinandersetzung auf der Straße "Rosental" - die kurze Zeit später eintreffenden Funkstreifenwagenbesatzungen stellten vor Ort einen 36-Jährigen fest, der eine Schnittwunde im Halsbereich aufwies. Der Verletzte wurde von alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert - von hier aus wurde er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Vor Ort angetroffen wurde auch ein 43-jähriger Mann, der nach den bisherigen Ermittlungen mit dem ihm bekannten 36-Jährigen in Streit geraten war. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung entwickelte sich dann in eine Schlägerei, in deren Verlauf der 36-Jährige eine Schnittwunde im Halsbereich davontrug. Der 43-Jährige wurde nach erfolgter Überprüfung vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Im Zuge der Tatortaufnahme wurde die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

