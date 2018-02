Polizei Bonn / Bonn-Dottendorf: Festnahme nach Taxiraub vom ...

Bonn-Dottendorf: Festnahme nach Taxiraub vom 26.09.2017

Bonn - Im Zuge intensiver Ermittlungen konnte die Bonner Polizei am vergangenen Montagnachmittag (26.02.2018) einen 19-jährigen Bonner festnehmen, der dringend tatverdächtig ist, am 26.09.2017 mit zwei Mittätern einen Taxifahrer in Dottendorf überfallen zu haben.

In der Tatnacht hatten sich die drei Tatverdächtigen nach bisherigen Ermittlungen mit dem Taxi vom Bonner Hauptbahnhof nach Dottendorf fahren lassen. Dort angekommen, hatten sie den 70-jährigen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert (siehe Pressemeldung vom 26.09.2017: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3744904).

Im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung des zuständigen Kriminalkommissariats 32 konnte im vergangenen Dezember zunächst ein 24-Jähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft befand, als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Auswertung von am Tatort gesicherten DNA-Spuren führte die Ermittler nun zum jetzt festgenommenen 19-Jährigen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft konnte beim zuständigen Amtsgericht Bonn ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt werden, den Zivilfahnder der Bonner Kriminalwache am Montagnachmittag in Troisdorf vollstreckten.

Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern indes weiter an.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw