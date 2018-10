Polizei Bonn / Bonn-Friesdorf - Einbruch in Einfamilienhaus - ...

Bonn-Friesdorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte entwendeten Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - In dem Zeitraum zwischen dem 13.10.2018, gegen 20:30 Uhr, und dem 14.10.2018, gegen 01.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Magaretenstraße in Bonn-Friesdorf ein: Nach der Spurenlage versuchten die Unbekannten zunächst vergeblich, die Haustüre gewaltsam aufzuhebeln. Anschließend gelangten sie über das Grundstück des Hauses an ein Kellerfenster - durch das Einschlagen dieses Fensters gelangten die Einbrecher in die Zimmer des Hauses, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie neben einem Smartphone und einem Tablet auch die Schlüssel eines vor dem Haus geparkten Pkw. Die Täter verließen das Haus und entwendeten auch den Pkw Opel Meriva mit Bonner Kennzeichen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernimmt das zuständige KK 34. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

