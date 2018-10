Polizei Bonn / Bonn-Ippendorf: Fußgänger von Jugendlichen ...

Bonn-Ippendorf: Fußgänger von Jugendlichen attackiert - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - In den Abendstunden des 03.10.2018 wurde ein Fußgänger in der Straße Gudenauer Weg von zwei noch unbekannten Jugendlichen attackiert: Gegen 20:20 Uhr war der 68-Jährige zu Fuß im Verlauf des Gudenauer Weges unterwegs, als er unvermittelt von zwei Unbekannten von hinten attackiert und zu Boden gebracht wurde. Der Senior konnte sich hierbei abfangen und rief lautstark um Hilfe. Die beiden Täter liefen daraufhin in nicht bekannte Richtung davon. Der 68-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu - seine Brille wurde bei dem Vorfall beschädigt. Die von der informierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Unbekannten, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Beide zwischen 16 und 20 Jahre alt zwischen 175cm und 180 cm groß. trugen Kapuzenjacken - Kapuzen über dem Kopf. dunkel gekleidet

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

