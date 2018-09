Polizei Bonn / Bonn-Lessenich: Versuchter Wohnungseinbruch - ...

Bonn-Lessenich: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Am Dienstag, 18.09.2018, gegen 17:15 Uhr, brachen bislang Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Forellstraße eine Wohnungstüre auf.

Zur Tatzeit verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher Zutritt zum Treppenhaus, gelangten zur Wohnungstüre und brachen diese auf. Vermutlich durch die Geräusche einer anwesenden Bewohnerin überrascht, flüchteten die Täter sofort unbemerkt vom Tatort. Entwendet wurde nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

