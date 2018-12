Polizei Bonn / Bonn-Mehlem: Einbruch in Einfamilienhaus - ...

Bonn-Mehlem: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - In dem Zeitraum zwischen 15:00 und 19:30 Uhr brachen am 05.12.2018 bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Viktor-Schnitzler-Straße in Bonn-Mehlem ein: Nach den bisherigen Ermittlungen suchten die Unbekannten in dem genannten Zeitraum das Grundstück des Hauses auf und gelangten dann durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer. Die Einbrecher durchsuchten die Räume augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut und verließen den Tatort anschließend mit Diebesgut in noch nicht festgestelltem Umfang unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw