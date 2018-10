Polizei Bonn / Bonn-Schwarzrheindorf: Unbekannter Toter ...

Bonn-Schwarzrheindorf: Unbekannter Toter aufgefunden - Wer kennt die abgebildete Person?

Bonn - Am vergangenen Samstag (06.10.2018) wurde in der Nähe der Nordbrücke in Schwarzrheindorf eine unbekannte, männliche Leiche aufgefunden. Die Polizei Bonn bittet um Hilfe bei der Identifizierung des Verstorbenen und veröffentlicht deshalb ein Bild des Mannes.

Eine Passantin hatte den leblosen Mann dort gegen 07:35 Uhr auf einer Wiese liegend entdeckt. Ein von ihr alarmierter Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die bisherigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Verstorbene konnte bislang noch nicht identifiziert werden und kann ergänzend wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schlank - schwarze, leicht gewellte Haare - schwarzer Kinn-, Vollbart

Der Mann trug zum Auffindezeitpunkt eine blaue Jeans der Marke "Reell", ein graues T-Shirt mit Palmenapplikation auf der Brusttasche, eine blaue Kapuzen Zip-Jacke sowie schwarze Nike Turnschuhe mit schwarzen Socken. In unmittelbarer Nähe des Fundortes wurde zudem eine schwarze Herrenjacke der Marke "Carhartt" aufgefunden.

Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

