Polizei Bonn / Bonn-Ückesdorf: Exhibitionist kam aus dem Gebüsch ...

Bonn-Ückesdorf: Exhibitionist kam aus dem Gebüsch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Die Bonner Polizei fahndet aktuell nach einem Exhibitionisten, der sich am Montagnachmittag in Bonn-Ückesdorf vor einer Zehnjährigen entblößt haben soll. Das Mädchen fuhr zur Tatzeit gegen 15:00 Uhr mit dem Roller aus Richtung Im Schmalzacker kommend auf den Herzogsfreudenweg in Richtung Grundschule. Plötzlich trat ein Unbekannter aus einem Gebüsch hervor und entblößte sein Geschlechtsteil. Das Mädchen fuhr sofort weiter und verständigte im Nachgang die Eltern.

Das zuständige Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa Anfang 20 - ca. 1,70 m groß - mittellange, blonde Haare - schmale Statur - zu Fuß unterwegs.

Die Polizei empfiehlt: Nehmen Sie von Exhibitionisten keine Notiz. Gehen Sie zügig weiter und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Weitere Verhaltenshinweise finden Eltern auch auf der Website der Polizei unter: https://bonn.polizei.nrw/sites/default/fil es/2016-12/KK-KPO_Ansprechen-von-Kindern-Hinweise-Eltern_0.pdf

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw