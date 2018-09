Polizei Bonn / Bonn-Ückesdorf: Hochwertiger BMW gestohlen - ...

Bonn-Ückesdorf: Hochwertiger BMW gestohlen - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn - In der Nacht zu Mittwoch (26.09.2018) entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen BMW 530d in Bonn-Ückesdorf. Der Wagen mit Bonner Städtekennung stand auf einem Stellplatz in der Henriettenstraße. Die Täter nutzten den Zeitraum von 21:15 Uhr am Dienstagabend und 04:20 Uhr am Mittwoch zur Tatausführung. Das Fahrzeug ist mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet. Nach dem derzeitigen Sachstand ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter das Funksignal eines in Haustürnähe liegenden Schlüssels einfingen und so in das Fahrzeug gelangten. Anschließend entkamen sie mit dem BMW unbemerkt vom Tatort.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Mithilfe. Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat das beschriebene Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Durch die schlüssellosen Zugangssysteme (Keyless-Go oder Keyless-Entry) sind Kriminelle in der Lage Autos zu stehlen, ohne sie geräuschvoll aufbrechen zu müssen. Mit speziellen Geräten, die die Funksignale der Schlüssel einfangen und an die Fahrzeugelektronik weiterleiten, können die Fahrzeuge geöffnet und dann auch gestartet werden. Die Wegfahrt mit den Auto ist so problemlos möglich, auch wenn die Verbindung zwischen Fahrzeug und Schlüsselsignal abreißt.

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen schlüssellosen Zugangssystemen (Keyless-Go oder Keyless-Entry) dazu, den Autoschlüssel grundsätzlich nicht in der Nähe der Eingangs-/Haustüre aufzubewahren. Sicher aufgehoben sind die Schlüssel dort nur in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung oder in Schlüsseletuis mit einer Folie, die die von dem Schlüssel ausgehenden Funksignale abschirmt. Diese können im Fachhandel oder über das Internet erworben werden.

