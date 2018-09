Polizei Bonn / Bonn: Verkehrsunfall mit 5 Schwerverletzten im ...

Bonn: Verkehrsunfall mit 5 Schwerverletzten im Begegnungsverkehr

Bonn - Am Sonntag, 16.09.2018, gegen 12:47 Uhr, befuhr ein 52-jähriger PKW-Fahrer die Straße "An der Josefshöhe" und beabsichtigte nach links in die Kölnstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 44-jährigen PKW, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierdurch wurden der Unfallverursacher und dessen beiden Mitfahrer schwer verletzt. Der 44-jährige Unfallgegner und dessen Beifahrer wurden ebenfalls schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten mussten mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (HM)

