Polizei Bonn / Bonn: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bonn: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bonn - Ein 76-jähriger Autofahrer befuhr am Freitag, 14.09.2018 um 15.18 Uhr die Deichmanns Aue in Richtung Austraße. Ein 7-jähriger Fahrradfahrer, der vermutlich hinter einem stehenden Bus auf der Gegenseite die Straße überqueren wollte, wurde von ihm erfasst und schwer verletzt. Das Kind, das keinen Helm trug, wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, beim Fahrradfahren jederzeit einen Helm zu tragen.

