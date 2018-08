Polizei Bonn / Bonn-Vilich: Einbruch in Einfamilienhaus - ...

Bonn-Vilich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Für den Zeitraum zwischen dem 25.08.2018, gegen 12:00 Uhr, und dem 26.08.2018, gegen 10:00 Uhr, registrierte die Bonner Polizei einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Johannes-Norbisrath-Straße in Bonn-Vilich: Die Unbekannten hatten zunächst das Grundstück des Hauses aufgesucht. Nach der Spurenlage öffneten sie dann gewaltsam die Türe eines Wintergartens und verschafften sich anschließend durch das gewaltsame Aufhebeln einer Zwischentüre Zugang in die Zimmer. Die Einbrecher entwendeten nach den bisherigen Feststellungen Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang und verließen den Tatort dann unerkannt. Das zuständige KK 34 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

