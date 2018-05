Polizei Bonn / Bornheim-Hersel: Autofahrer geriet in den ...

Bornheim-Hersel: Autofahrer geriet in den Gegenverkehr / Streifenwagen musste ausweichen

Bonn - Bornheim-Hersel: Autofahrer geriet in den Gegenverkehr / Streifenwagen musste ausweichen

Am 27.05.2018, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Roisdorfer Straße in Richtung Bornheim-Roisdorf. Vor der Kreuzung mit der Alexander-Bell-Straße lenkte der 21-jährige Herseler unvermittelt nach links und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Eine Streifenwagenbesatzung, welche die Straße in diesem Moment in entgegen gesetzter Richtung befuhr, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Umgehend wendeten die Polizisten und unterzogen den Audi einer Kontrolle. Sie bemerkten Alkoholgeruch und ordneten einen Alkoholtest an. Nachdem dieser einen Wert von 1,24 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Blutprobenentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und eine Strafanzeige waren die logischen Folgen. (Grä)

