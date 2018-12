Polizei Bonn / Bornheim-Waldorf: Einbruch in ...

Bornheim-Waldorf: Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Am Donnerstag, 06.12.2018, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hostertstraße in Bornheim-Waldorf ein.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr bis 21:20 Uhr gelangten sie durch die offenstehende Haustür in den Hausflur, brachen eine Wohnungstüre auf, durchwühlten die Räume und flüchteten unbemerkt vom Tatort. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Die Polizei rät zum Schutz vor Wohnungseinbruch: - Nutzen sie konsequent alle vorhandenen Sicherungsmöglichkeiten auch bei kurzfristiger Abwesenheit. - Ziehen Sie Haus- und Wohnungstüren nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie ab!

