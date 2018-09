Polizei Bonn / Die Bonner Polizei führt in der nächsten Woche an ...

Die Bonner Polizei führt in der nächsten Woche an nachfolgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Bonn - Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 01.10.2018: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Bad Honnef auf der Karl-Simrock-Straße, in Vilich auf der L 16/Niederkasseler Straße und in Bad Godesberg auf der Gotenstraße;

Dienstag, 02.10.2018: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße und der L 247, in Wachtberg-Niederbachem auf der L 123 sowie in Bonn-Beuel auf der Maarstraße;

Donnerstag, 04.10.2018: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Königswinter-Sandscheid auf der L 268, in Bonn-Endenich auf der Röckumstraße und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Freitag, 05.10.2018: in Bornheim-Brenig auf dem Hohlenberg, in Swisttal-Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße, in Bonn-Geislar auf der L 16, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/ Stadtgebiet gerechnet werden.

