Polizei Bonn / Die Bonner Polizei führt vom 15.-19.10.2018 an ...

Die Bonner Polizei führt vom 15.-19.10.2018 an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch

Bonn - Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1

Montag, 15.10.2018: in Königswinter-Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Bonn-Venusberg auf der Sigmund-Freud-Straße, in Meckenheim auf der Adendorfer Straße und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Dienstag, 16.10.2018: in Königswinter-Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in Meckenheim auf der L 261/Höhe Sängerhof und in Bornheim-Dersdorf auf der Grünewaldstraße;

Mittwoch, 17.10.2018: in Bonn auf der Reuterstraße, in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Meckenheim auf der L 261/Höhe Sängerhof und in Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße;

Donnerstag, 18.10.2018: in Bonn auf der Sternenburgstraße, in Königswinter-Freckwinkel auf der Siegburger Straße, in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße und in Bad Honnef auf der Schmelztalstraße;

Freitag, 19.10.2018: in Königswinter-Thomasberg auf der Siebengebirgsstraße, in Beuel auf der Straße Auf der Rötschen, in Wachtberg auf der L 123 und in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle.

Darüber hinaus kann es zu kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet kommen.

