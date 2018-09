Polizei Bonn / Drogendealer in Bonn-Endenich festgenommen - ...

Drogendealer in Bonn-Endenich festgenommen - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn - Eine Verkehrskontrolle wurde in der Nacht zu Mittwoch einem mutmaßlichen Drogendealer zum Verhängnis. Kurz nach Mitternacht war der 27-jährige Kleinkraftradfahrer in Bonn-Endenich durch eine Polizeistreife der Citywache angehalten und kontrolliert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Da sich darüber hinaus der Verdacht erhärtete, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln sein Zweirad führte, wurde er zur Polizeiwache Innenstadt gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. In seinem Rucksack wurden etwa 200 Gramm Amphetamin, mehrere Dutzend Ecstasytabletten, sowie über 2000 Euro Bargeld, diverse Dealerutensilien und ein Springmesser aufgefunden. Der 27-Jährige wurde wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Beamte des Kriminalkommissariats 33 übernahmen die weiteren Ermittlungen gegen den Verdächtigen, der angab keinen festen Wohnsitz zu haben. Tatsächlich, so stellte sich heraus, lebte er in einer Wohngemeinschaft in Swisttal. Mit richterlichem Beschluss wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Drogenfahnder weitere 2200 Ecstasytabletten, 3500 Euro vermeintliches Dealgeld und erhebliche Mengen Verpackungsmaterial für Drogen sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Amtsrichter Haftbefehl gegen den vorbestraften Mann. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

