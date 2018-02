Polizei Bonn / Einbrüche in Lengsdorf - Polizei bittet um Hinweise

Einbrüche in Lengsdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Am Freitag (16.02.2018) ereignete sich in einem Einfamilienhaus in der Straße "Zur Marterkapelle" in Lengsdorf ein Einbruch. Zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern sich Zugang zu den Wohnräumen zu verschaffen. Dazu hebelten die Einbrecher die Hauseingangstüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut. Sie entwendeten einen Laptop, ein Fahrrad, Bargeld und eine Debitkarte. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Straße "Am Fahrweg". Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr stiegen die Täter dort in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Unbekannten verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen. Der Umfang des Diebesguts ist zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht bekannt. Auch ihnen gelang die unerkannte Flucht vom Ort des Geschehens.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw