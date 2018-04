Polizei Bonn / Einmietbetrüger verhaftet - Zelle statt Hotelzimmer

Einmietbetrüger verhaftet - Zelle statt Hotelzimmer

Bonn - Am vergangenen Dienstag (03.04.2018) hat die Bonner Polizei in Königswinter einen mutmaßlichen Einmietbetrüger verhaftet. Der 31-Jährige hatte sich bereits am 28.03. in einem Hotel eingemietet. Gebucht hatte er das Zimmer für einen Monat. Der Hotelbesitzerin kamen allerdings nach wenigen Tagen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Gastes und an der Echtheit seiner Personalien. Die Überprüfung durch die informierten Beamten ergab, dass die angegebenen Personalien tatsächlich nicht korrekt waren. Zudem war der Mann augenscheinlich nicht in der Lage die Hotelkosten zu bezahlen. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahmen die Ermittler der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen gegen den polizeibekannten Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 31-Jährigen.

