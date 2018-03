Polizei Bonn / Fenster aufgebrochen: Unbekannter steigt in ...

Fenster aufgebrochen: Unbekannter steigt in Wohnung in Bonn-Mehlem ein

Bonn - Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem Unbekannten, der am Dienstagabend in Bonn-Mehlem in ein Einfamilienhaus eingestiegen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Unbekannte in der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses in der Rüdigerstraße auf, stieg in das Gebäude ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Anschließend verließ er unerkannt den Tatort. Der Wohnungseinbruch wurde gegen 22 Uhr bemerkt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, dies dem Kriminalkommissariat 34 zu melden. Rufnummer 0228/150. Guter Einbruchschutz und eine schnelle Information der Polizei bei verdächtigen Wahrnehmungen machen potentiellen Tätern das Leben schwer. Die Polizei empfiehlt: Wohnung sichern. Aufmerksam sein. Polizei über Telefon 110 informieren. Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! Wie das geht? Das zeigen Ihnen unsere Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz in ihren Gruppenberatungen im Foyer des Polizeipräsidiums, Königswinterer Straße 500. Nächste Beratungstermine im Polizeipräsidium, Königswinterer Straße 500, jeweils um 18:30 Uhr:

-Donnerstag, 22. März -Montag, 23. April Interessierte werden gebeten, sich beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz anzumelden. Telefon 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de .

