Polizei Bonn / Foto-Fahndung erfolgreich: Tatverdächtige ...

Foto-Fahndung erfolgreich: Tatverdächtige identifiziert

Bonn - Fahndungsrücknahme: Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bat die Bonner Polizei am 18.04.2018 um Mithilfe bei der Identifizierung zweier zunächst unbekannter Tatverdächtiger. Ihnen wird zur Last gelegt, am 13.03.2018, den Rucksack eines 40-Jährigen in der Bonner Innenstadt entwendet zu haben (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3919745).

Die Männer konnten zwischenzeitlich identifiziert werden.

Die Veröffentlichung der Fotos in den Medien ist damit hinfällig. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw