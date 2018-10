Polizei Bonn / Foto-Fahndung: Unbekannte hob mit fremder Karte ...

Foto-Fahndung: Unbekannte hob mit fremder Karte Geld ab - Wer kennt diese Frau?

Bonn - Am 15.08.2018 kam einem 75-jährigen Mann in der Bonner Innenstadt seine Geldbörse abhanden. Eine bislang unbekannte Tatverdächtige ist verdächtig, mit der darin befindlichen, nach bisherigem Kenntnisstand unterschlagenen Debitkarte um 10:55 Uhr in einer Bank am Kaiserplatz einen dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben zu haben. Dabei wurde die Frau fotografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Frau veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität der Frau geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.

