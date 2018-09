Polizei Bonn / Foto-Fahndung: Unbekannte unterschlagen Tasche im ...

Foto-Fahndung: Unbekannte unterschlagen Tasche im Supermarkt - Wer kennt diese Personen?

Bonn - Eine 34-Jährige vergaß am 18.08.2018 eine Tasche in einem Supermarkt in der Bonner Altstadt. Ein bislang unbekannter Mann sowie eine bislang unbekannte Frau sind verdächtig, die Tasche, in der sich unter anderem die Geldbörse der Frau befand, an sich genommen und unterschlagen zu haben.

Die Tatverdächtigen wurden von einer Überwachungskamera des Supermarktes aufgezeichnet.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen auf den Bildern oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

